Агуэро в среду объявит о своем будущем

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Агуэро в среду объявит о своем будущемФото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро в среду, 15 декабря проведет пресс-конференцию, на которой объявит свое решение о футбольном будущем, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Сообщается, что в данном мероприятии примет участие президент клуба Жоана Лапорты. Пресс-конференция состоится на "Камп Ноу" и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее испанские СМИ писали, что 33-летний футболист в среду планирует объявить о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

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