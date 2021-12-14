Агуэро в среду объявит о своем будущем
Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро в среду, 15 декабря проведет пресс-конференцию, на которой объявит свое решение о футбольном будущем, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Сообщается, что в данном мероприятии примет участие президент клуба Жоана Лапорты. Пресс-конференция состоится на "Камп Ноу" и начнется в 14:00 по московскому времени.
Ранее испанские СМИ писали, что 33-летний футболист в среду планирует объявить о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
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