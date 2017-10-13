Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вернулся к полноценным тренировкам.

Как известно, в конце сентября футболист попал в ДТП, в котором получил перелом ребра.

Ранее сообщалось, что Агуэро сможет принять участие в матче 8-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити", который пройдет 14 октября.

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