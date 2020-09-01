Агуэро вернулся к тренировкам после двухмесячного перерыва

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро подтвердил, что снова участвует в тренировочном процессе.

Напомним, что с 22 июня футболист находился в лазарете из-за травмы мениска. Ему пришлось перенести операцию.

Теперь же аргентинский форвард снова занимается на поле и работает с мячом.

Vuelta al campo // Back on the grounds @ManCity pic.twitter.com/basN4lMytN — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) August 31, 2020

В прошлом сезоне 32-летний Агуэро сыграл за "Сити" 32 матча, забил 23 гола и сделал 4 ассиста.

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