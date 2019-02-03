Агуэро во втором матче подряд забил гол на первой минуте

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле играет с "Арсеналом".

По итогам первого тайма "горожане" ведут со счётом 2:1. Оба гола в ворота "канониров" забил Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что аргентинский бомбардир открыл счёт в матче на первой минуте, подобное ему удаётся во втором поединке подряд.

Ранее в 24-м туре Агуэро на 24-й секунде огорчил "Ньюкасл", "Арсеналу" же досталось на 46-й секунде. Как сообщает Opta, это два самых быстрых гола в текущем розыгрыше АПЛ.

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