Агуэро во втором матче подряд забил гол на первой минуте
В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле играет с "Арсеналом".
По итогам первого тайма "горожане" ведут со счётом 2:1. Оба гола в ворота "канониров" забил Серхио Агуэро.
Стоит отметить, что аргентинский бомбардир открыл счёт в матче на первой минуте, подобное ему удаётся во втором поединке подряд.
Ранее в 24-м туре Агуэро на 24-й секунде огорчил "Ньюкасл", "Арсеналу" же досталось на 46-й секунде. Как сообщает Opta, это два самых быстрых гола в текущем розыгрыше АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|24
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11