Агуэро вошел в пятерку лучших бомбардиров Гвардиолы

В ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" в гостях играет с "Бристоль Сити".

Второй мяч манкунианцев в этой встрече на счету аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что форвард забил свой 56-й гол за время, когда команду возглавил Пеп Гвардиола.

Агуэро занимает пятое место среди лучших бомбардиров каталонского специалиста. Больше него за команды Гвардиолы забивали только: Лионель Месси (211), Томас Мюллер (79), Роберт Левандовски (67) и Педро Родригес (58).

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