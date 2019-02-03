В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле обыграл "Арсенал" со счётом 3:1.

Все три гола в составе "горожан" забил нападающий Серхио Агуэро. Этот хет-трик стал для аргентинского бомбардира 10-м в рамках АПЛ.

Таким образом, как сообщает Opta, Агуэро вплотную приблизился к историческому рекорду Алана Ширера, в активе которого 11 хет-триков в элитном английском дивизионе.

Не пропустите: Агуэро во втором матче подряд забил гол на первой минуте. | http://soccernews.ru