Агуэро всё ближе к завершению карьеры
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро продолжает проходить дополнительные обследования в связи с возникшими проблемами с сердцем.
По информации AS, заболевание 33-летнего футболиста оказалось серьёзнее, чем предполагалось изначально.
В связи с этим медики уже начали обсуждать с аргентинцем вариант с завершением профессиональной карьеры.
Окончательное решение по этому поводу будет принято в следующем году. Пока Агуэро будет лечиться на протяжении трёх месяцев.
Напомним, что в конце октября форварду стало плохо во время матча c "Алавесом". Позднее выяснилось, что он перенёс приступ тахикардии.
Не пропустите: "Барселона" может усилиться хавбеком "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Карпин повторил рекорд сборной России 28-летней давности
-
Флик установил рекорд сборной Германии
-
Бразилия одолела Колумбию в квалификации ЧМ-2022 и другие результаты
-
Главные новости дня: 11 ноября
-
Разгромные победы России, Хорватии и Германии, осечки Португалии и Швеции: все результаты отбора ЧМ-2022 11 ноября
Лента новостей
-
Сборная России отреагировала на выход нового альбома Оксимирона
-
Хенесс - о "Манчестер Сити" и ПСЖ: "Для победы в Лиге Чемпионов мало сраных денег"
-
Агент Ткаченко: "Возможно, Федун - лучший футбольный президент в России"
-
Агуэро всё ближе к завершению карьеры
-
В "Эвертоне" жёстко отреагировали на слухи о трансфере Головина
-
Тренер сборной Кипра назвал причину разгромного поражения от России
-
Роналду прокомментировал ничью в матче Ирландия - Португалия
-
Карпин стал автором уникального достижения в сборной России
-
В "Рейнджерс" определились с заменой для Джеррарда
-
РФС наложил на "Ростов" трансферный бан
-
"Барселона" может усилиться хавбеком "Челси"
-
Головин рассказал о первом матче в статусе капитана сборной России
-
Сборная Германии повторила достижение 1969 года
-
Ферран Торрес высоко отозвался о Роналду
-
Сборная Бразилии досрочно вышла на ЧМ-2022
-
Инсинье получил щедрое предложение от канадского клуба
-
Карпин повторил рекорд сборной России 28-летней давности
-
Бускетс вышел на третье место по матчам за сборную Испании
-
Вейналдум сравнил ПСЖ с "Ливерпулем"
-
Роналду совершил добрый поступок после матча Ирландия - Португалия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14