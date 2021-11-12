Агуэро всё ближе к завершению карьеры

Фото твиттер Серхио Агуэро

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро продолжает проходить дополнительные обследования в связи с возникшими проблемами с сердцем.

По информации AS, заболевание 33-летнего футболиста оказалось серьёзнее, чем предполагалось изначально.

В связи с этим медики уже начали обсуждать с аргентинцем вариант с завершением профессиональной карьеры.

Окончательное решение по этому поводу будет принято в следующем году. Пока Агуэро будет лечиться на протяжении трёх месяцев.

Напомним, что в конце октября форварду стало плохо во время матча c "Алавесом". Позднее выяснилось, что он перенёс приступ тахикардии.

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