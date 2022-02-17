Агуэро встал на защиту Месси
Фото твиттер ПСЖ
Известный аргентинский футболист Серхио Агуэро заступился за своего соотечественника Лионеля Месси, выступающего за ПСЖ.
34-летний нападающий подвергся критике после матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", в котором он не реализовал пенальти.
"Да, это был очень неудачный пенальти, но Лео сыграл хорошо. Я говорю так не потому, что он мой друг. Просто Месси реально играл очень круто. Он был очень хорош, активен. Жаль из-за пенальти, но такое случается с каждым. После этого он был великолепен.
Французские издания уничтожают его. Это кучка засранцев. У меня было запланировано интервью с французским журналом. Но я отказался в знак поддержки Месси. Я зол на них", - приводит слова Агуэро Olé.
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|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
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|Бордо
|28
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|13
|Нант
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|Брест
|28
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|Метц
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|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
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|18
|Ним
|28
|27
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|20
|Тулуза
|28
|13