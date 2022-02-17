Агуэро встал на защиту Месси

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Агуэро встал на защиту Месси

Фото твиттер ПСЖ

Известный аргентинский футболист Серхио Агуэро заступился за своего соотечественника Лионеля Месси, выступающего за ПСЖ.

34-летний нападающий подвергся критике после матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", в котором он не реализовал пенальти.

"Да, это был очень неудачный пенальти, но Лео сыграл хорошо. Я говорю так не потому, что он мой друг. Просто Месси реально играл очень круто. Он был очень хорош, активен. Жаль из-за пенальти, но такое случается с каждым. После этого он был великолепен.

Французские издания уничтожают его. Это кучка засранцев. У меня было запланировано интервью с французским журналом. Но я отказался в знак поддержки Месси. Я зол на них", - приводит слова Агуэро Olé.

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