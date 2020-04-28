Агуэро встал на защиту Месси, которого критикуют за игру в сборной Аргентины

Теги манчестер ситибарселоналионель мессисерхио агуэроаргентина

Агуэро встал на защиту Месси, которого критикуют за игру в сборной Аргентины

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает несправедливой критику в адрес форварда "Барселоны" Лионеля Месси за его игру в составе сборной Аргентины.

"Я с Месси рядом с 2005 года. Не понимаю тех, кто критикует его за игру в сборной. Он первый, кто страдает от неудач, но продолжает приезжать в команду. Месси очень быстр и не даёт соперникам времени реагировать. Его невозможно изучить", - цитирует Агуэро TyC Sports.

Напомним, что Месси с "альбиселесте" ни разу не выигрывал Кубок Америки или Чемпионат Мира. Несколько раз аргентинцы выходили в финал, где терпели поражения.

При этом на клубном уровне капитан "Барсы" очень успешен - в его активе уже 34 трофея.

Не пропустите: Хендерсон объяснил, почему не стал меняться футболками с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готова продать Артура в "Ювентус"

"Барселона" готова продать Артура в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов