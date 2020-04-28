Агуэро встал на защиту Месси, которого критикуют за игру в сборной Аргентины
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает несправедливой критику в адрес форварда "Барселоны" Лионеля Месси за его игру в составе сборной Аргентины.
"Я с Месси рядом с 2005 года. Не понимаю тех, кто критикует его за игру в сборной. Он первый, кто страдает от неудач, но продолжает приезжать в команду. Месси очень быстр и не даёт соперникам времени реагировать. Его невозможно изучить", - цитирует Агуэро TyC Sports.
Напомним, что Месси с "альбиселесте" ни разу не выигрывал Кубок Америки или Чемпионат Мира. Несколько раз аргентинцы выходили в финал, где терпели поражения.
При этом на клубном уровне капитан "Барсы" очень успешен - в его активе уже 34 трофея.
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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