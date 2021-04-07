Агуэро выбирает между двумя клубами

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может в "Тоттенхэм" или "Челси", сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, футболист намерен продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Форвард даже готов перейти в клуб, который не попадет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что контракт 32-летнего Агуэро с "Манчестер Сити" заканчивается летом. Таким образом, аргентинец сможет перейти в другой клуб бесплатно, на правах свободного агента.

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