Агуэро выбыл из строя до ноября

Фото твиттер Серхио Агуэро

Стали известны сроки восстановления нападающего "Барселоны" Серхио Агуэро после травмы голеностопа.

По информации Sport.es, 33-летний футболист пропустит примерно 2,5 месяца, то есть играть он сможет не раньше ноября.

Аргентинец перешёл в "Барсу" этим летом из "Манчестер Сити" на правах свободного агента, заключив соглашение на два года.

После ухода из клуба Лионеля Месси появились слухи о желании Агуэро сменить команду, однако в итоге он решил остаться на "Камп Ноу".

Не пропустите: Куман порассуждал о первом матче "Барселоны" без Месси. | http://soccernews.ru