Агуэро выложил видео из раздевалки сборной Аргентины после победы в Кубке Америки (видео)
Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен
Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро выложил видео из раздевалки национальной команды с празднования победы в Кубке Америки.
Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье сборная Аргентины в финале Кубка Америки минимально переиграла Бразилию (1:0). Единственный гол забил Анхель Ди Мария после голевой передачи Родриго Де Пауля.
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