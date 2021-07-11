Агуэро выложил видео из раздевалки сборной Аргентины после победы в Кубке Америки (видео)

Теги кубок америкисерхио агуэроаргентина

Агуэро выложил видео из раздевалки сборной Аргентины после победы в Кубке Америки (видео)Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро выложил видео из раздевалки национальной команды с празднования победы в Кубке Америки.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье сборная Аргентины в финале Кубка Америки минимально переиграла Бразилию (1:0). Единственный гол забил Анхель Ди Мария после голевой передачи Родриго Де Пауля.

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