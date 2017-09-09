Агуэро вышел на первое место по числу голов в АПЛ среди неевропейцев

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Агуэро вышел на первое место по числу голов в АПЛ среди неевропейцев

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома играет с "Ливерпулем".

Один из мячей в этой встрече на счету аргентинского нападающего "горожан" Серхио Агуэро. Этот го стал для него 124-м в АПД и он стал лучшим бомбардиром турнира среди футболистов из неевропейских стран. Прежний рекорд принадлежал Дуайту Йорку (123).

Стоит отметить, что в общей таблице лучших бомбардиров АПЛ 29-летний Агуэро занимает 15 место. Лидером является Алан Ширер (260), далее идут Уэйн Руни (200) и Энди Коул (187).

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9 Арсенал Лондон 4 6
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