Агуэро вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги.

Гол в ворота "Фулхэма" в матче 32-го тура чемпионата Англии (2:0) стал для аргентинца 162-м в АПЛ и он догнал по этому показателю Джермейна Дефо.

Больше, чем 30-летний Агуэро в АПЛ забивали только: Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

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