Агуэро высказался о будущем Месси

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Агуэро высказался о будущем МессиФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро высказался о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе. 

"Да, я думаю, что Лео Месси будет выступать за "Барселону" в следующем сезоне.

Я надеюсь поиграть за "Барсу" вместе с Лео... Я очень хорошо его знаю, мы отличные друзья", – сказал Агуэро.

Напомним, что срок действующего контракта Месси с "Барселоной" истекает 30 июня. Стороны пока не договорились о подписании нового соглашения.

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