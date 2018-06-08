Агуэро высказался о будущем в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро высказался о будущем в "Манчестер Сити"Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро надеется доработать свой контракт с "горожанами", который рассчитан до 2020 года.

"У нас хорошие отношения с Гвардиолой, он хорошо ко мне относится, и я рад, как завершился прошлый сезон. В клубе довольны, как я выступаю, а я доволен клубом и надеюсь, что отработаю свой контракт и буду играть здесь до 2020 года", - сказал он.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Агуэро может вернуться в Испанию. | http://soccernews.ru

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