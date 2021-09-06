Агуэро высказался о дебюте Месси в ПСЖ

Теги серхио агуэролионель мессипсж

Агуэро высказался о дебюте Месси в ПСЖФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро поделился мнением о первом матче Лионеля Месси за "ПСЖ" в четвертом туре французской Лиги 1 с "Реймсом" (2:0).

Напомним, что Лео появился на газоне на 66-й минуте, однако голевыми действиями не отметился.

"Он выглядел немного потерянным, но каждый раз, когда получал мяч, действовал хорошо", – сказал Агуэро.

Напомним, что Месси перешел из "Барселоны" в ПСЖ в августе.

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