Агуэро высказался о возможном трансфере Месси в "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не верит в то, что сможет когда-то сыграть за один клуб с Лионелем Месси.

Напомним, что в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что лидер "Барселоны" интересен руководству "Манчестер Сити".

"Я думаю, это невозможно. Нам уже 29 и 30 лет. Когда появится такой шанс теперь? Месси собирается заканчивать карьеру в "Барселоне", а я буду играть в "Манчестер Сити", и это пока не меняется", - сказал он.

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