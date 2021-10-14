Агуэро высказался об уходе Месси из "Барселоны"
Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро поделился ощущениями от нахождения в стане сине-гранатовых и уходе Лионеля Месси в ПСЖ.
– Вы жалеете о том, что подписали контракт с "Барселоной"?
– Нет. Давайте честно: какой футболист не захочет играть в "Барселоне"? Думаю, большинство игроков хотело бы выступать в этой футболке, независимо от того, насколько хороши или плохи дела у "Барсы".
Я перешел с надеждой сыграть с Лео Месси, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: "Мне все равно, сколько мне заплатят. Я в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу".
– Момент ухода Месси был тяжелым?
– Это шокировало. Очень плохой момент. Не мог поверить в это, когда узнал. В ту субботу я пошел навестить его, попытался помочь ему забыть о том, что произошло. Я видел его состояние, пытался отвлечь его, рассказывал ему о моей киберспортивной команде, – сказал Агуэро.
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