Агуэро высказался об уходе Месси из "Барселоны"

Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро поделился ощущениями от нахождения в стане сине-гранатовых и уходе Лионеля Месси в ПСЖ.

– Вы жалеете о том, что подписали контракт с "Барселоной"?

– Нет. Давайте честно: какой футболист не захочет играть в "Барселоне"? Думаю, большинство игроков хотело бы выступать в этой футболке, независимо от того, насколько хороши или плохи дела у "Барсы".

Я перешел с надеждой сыграть с Лео Месси, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, я подумал: "Мне все равно, сколько мне заплатят. Я в порядке, и я буду помогать команде, чем смогу".

– Момент ухода Месси был тяжелым?

– Это шокировало. Очень плохой момент. Не мог поверить в это, когда узнал. В ту субботу я пошел навестить его, попытался помочь ему забыть о том, что произошло. Я видел его состояние, пытался отвлечь его, рассказывал ему о моей киберспортивной команде, – сказал Агуэро.

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