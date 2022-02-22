Агуэро высоко отозвался о Месси
Известный аргентинский футболист Серхио Агуэро поделился мнением о своём соотечественнике Лионеле Месси, выступающем за ПСЖ.
"Меня всегда удивляет то, насколько легко ему даются действия, с которыми у других возникают проблемы. За последние 15 лет я не видел в Европе никого, кто был бы хоть примерно так же хорош, как Месси.
В молодёжных командах мы знали, что Лео, если захочет, может забить пять голов за две минуты. Он просто начинал резко менять траекторию движения и забивать. Когда он был полностью сосредоточен, матч против него невозможно было выиграть.
Я мог пытаться его опекать, мешать ему, но как только он начинал маневрировать, я быстро терял его. Он на голову выше других футболистов", - цитирует Агуэро TyC Sports.
Напомним, что 34-летний Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча". Это мировой рекорд.
Не пропустите: Агуэро рассказал о своих мотивах при переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
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|Ницца
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|6
|Реймс
|28
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
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|13