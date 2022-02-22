Агуэро высоко отозвался о Месси

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Агуэро высоко отозвался о Месси

Фото инстаграм Серхио Агуэро

Известный аргентинский футболист Серхио Агуэро поделился мнением о своём соотечественнике Лионеле Месси, выступающем за ПСЖ.

"Меня всегда удивляет то, насколько легко ему даются действия, с которыми у других возникают проблемы. За последние 15 лет я не видел в Европе никого, кто был бы хоть примерно так же хорош, как Месси.

В молодёжных командах мы знали, что Лео, если захочет, может забить пять голов за две минуты. Он просто начинал резко менять траекторию движения и забивать. Когда он был полностью сосредоточен, матч против него невозможно было выиграть.

Я мог пытаться его опекать, мешать ему, но как только он начинал маневрировать, я быстро терял его. Он на голову выше других футболистов", - цитирует Агуэро TyC Sports.

Напомним, что 34-летний Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча". Это мировой рекорд.

Не пропустите: Агуэро рассказал о своих мотивах при переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru
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