Агуэро: "Я готов сыграть с "Лестером"

Теги манчестер ситисерхио агуэролестер сити

Агуэро: "Я готов сыграть с "Лестером"
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, потерявший сознание в расположении сборной Аргентины, рассказал о своем состоянии.

"Все исследования, которые я провел, прошли хорошо. Готов сыграть в субботнем матче. Давай, "Сити", – написал Агуэро в своем твиттере.

Матч "Лестер" - "Манчестер Сити" состоится 18 ноября.

В этом сезоне 29-летний Агуэро провел 12 матчей и забил 10 голов.

Не пропустите: Робиньо: "Манчестер Сити" не сумел купить Месси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов