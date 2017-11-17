Агуэро: "Я готов сыграть с "Лестером"



Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, потерявший сознание в расположении сборной Аргентины, рассказал о своем состоянии.

"Все исследования, которые я провел, прошли хорошо. Готов сыграть в субботнем матче. Давай, "Сити", – написал Агуэро в своем твиттере.

Матч "Лестер" - "Манчестер Сити" состоится 18 ноября.

В этом сезоне 29-летний Агуэро провел 12 матчей и забил 10 голов.

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