Агуэро: "Я с 14 лет хотел играть за "Барселону"

1 Теги серхио агуэробарселона

Агуэро: "Я с 14 лет хотел играть за "Барселону"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Новичок "Барселоны" Серхио Агуэро поделился своими эмоциями после презентации в качестве игрока каталонского клуба.

"Я очень счастлив. Постараюсь показать максимум ради этого клуба. Хочу помочь команде выиграть важные трофеи. Я испытываю безмерную радость.

Для меня "Барселона" всегда была лучшей командой мира, а еще тут играет Лео Месси.

Я уже говорил президенту Жоану Лапорте, что когда я был ребенком, то сказал: "Однажды они точно обратят на меня внимание". И теперь я тут. Любой игрок бежит сюда, когда получает возможность подписать контракт с "Барсой".

Когда "Барса" связалась со мной, я даже не сомневался. Я сказал агенту, чтобы он вел переговоры только с этим клубом. Я испытал безумную радость, когда "Барса" связалась с моим агентом. Я хотел этого с 14 лет", – сказал Агуэро.

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