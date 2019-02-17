Агуэро ярко высказался о шансах "Манчестер Сити" на трофеи

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Агуэро ярко высказался о шансах "Манчестер Сити" на трофеи

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что его команда может выиграть четыре трофея в этом сезоне.

"Если команда доходит до такой стадии Кубка Англии, то может выиграть трофей. У нас есть шансы стать победителями четырех турниров в этом сезоне. Такого ранее никто не делал, поэтому мы хотим войти в историю. Также я хочу забить голы в каждом финале. Наша команда способна на это", - приводит слова Агуэро Daily Mirror.

В данный момент "Манчестер Сити" лидирует в чемпионате Англии, вышел в четвертьфинал Кубка Англии, 1/8 финал Лиги Чемпионов, а также финал Кубка Лиги.

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