Агуэро ярко высказался о шансах "Манчестер Сити" на трофеи
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что его команда может выиграть четыре трофея в этом сезоне.
"Если команда доходит до такой стадии Кубка Англии, то может выиграть трофей. У нас есть шансы стать победителями четырех турниров в этом сезоне. Такого ранее никто не делал, поэтому мы хотим войти в историю. Также я хочу забить голы в каждом финале. Наша команда способна на это", - приводит слова Агуэро Daily Mirror.
В данный момент "Манчестер Сити" лидирует в чемпионате Англии, вышел в четвертьфинал Кубка Англии, 1/8 финал Лиги Чемпионов, а также финал Кубка Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11