Агуэро забил 10-й гол в шести последних матчах против "Уотфорда"

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Агуэро забил 10-й гол в шести последних матчах против "Уотфорда"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет с "Уотфордом".

Один из мячей в этом поединке забил аргентинский нападающий "горожан" Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что форвард отличился в 10-й раз в последних шести матчах против "Уотфорда".

В этом сезоне 29-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах и забил 16 голов.

Не пропустите: "Манчестер Сити" победил "Уотфорд" в последних семи матчах с разницей мячей 24-3. | http://soccernews.ru

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