Агуэро забил 150 голов в АПЛ в 217 матчах, только один игрок сделал это быстрее

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поразил ворота "Саутгемптона" в матче 11-го тура АПЛ.

Этот гол стал для 30-летнего аргентинца 150-м в рамках Премьер-лиги. Для достижения этого показателя ему потребовалось 217 игр.

Как сообщает Opta, только один игрок быстрее забил 150 мячей в АПЛ, нежели Агуэро. Это Алан Ширер, добравшийся до данной отметки за 212 матчей.

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