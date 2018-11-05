Агуэро забил 150 голов в АПЛ в 217 матчах, только один игрок сделал это быстрее

Теги манчестер ситисерхио агуэроалан ширер

Агуэро забил 150 голов в АПЛ в 217 матчах, только один игрок сделал это быстрее

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро поразил ворота "Саутгемптона" в матче 11-го тура АПЛ.

Этот гол стал для 30-летнего аргентинца 150-м в рамках Премьер-лиги. Для достижения этого показателя ему потребовалось 217 игр.

Как сообщает Opta, только один игрок быстрее забил 150 мячей в АПЛ, нежели Агуэро. Это Алан Ширер, добравшийся до данной отметки за 212 матчей.

Не пропустите: Мората отличился в двух матчах АПЛ подряд впервые с ноября 2017 года. | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 29
2 Челси 11 27
3 Ливерпуль 11 27
4 Тоттенхэм 11 24
5 Арсенал Лондон 11 23
6 Борнмут 11 20
7 Манчестер Юнайтед 11 20
8 Уотфорд 11 19
9 Эвертон 11 18
10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 11 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
14 Кристал Пэлас 11 8
15 Бернли 11 8
16 Саутгемптон 11 7
17 Ньюкасл Юнайтед 11 6
18 Кардифф Сити 11 5
19 Фулхэм 10 5
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов