Агуэро забил 200-й гол за "Манчестер Сити"

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Агуэро забил 200-й гол за "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро оформил дубль в матче за Суперкубок Англии против "Челси".

Первый из голов аргентинца в этом поединке стал для него 200-м в составе "горожан".

30-летний Агуэро выступает за "Сити" с 2011 года, провёл за команду 293 матча. | http://soccernews.ru

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