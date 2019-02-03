Агуэро забил "Арсеналу" гол рукой
В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле обыграл "Арсенал" со счётом 3:1.
Все три гола в составе "горожан" забил нападающий Серхио Агуэро. Однако третий гол в ворота "канониров" был засчитан ошибочно, поскольку аргентинский бомбардир помог себе рукой.
Сам Агуэро после матча признался, что действительно нарушил правила в том эпизоде.
"При третьем голе я подумал, что мяч ударился мне в грудь, но сейчас я посмотрел повтор и вижу, что там была рука" - цитирует футболиста BBC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11