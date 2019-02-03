Агуэро забил "Арсеналу" гол рукой

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле обыграл "Арсенал" со счётом 3:1.

Все три гола в составе "горожан" забил нападающий Серхио Агуэро. Однако третий гол в ворота "канониров" был засчитан ошибочно, поскольку аргентинский бомбардир помог себе рукой.

Сам Агуэро после матча признался, что действительно нарушил правила в том эпизоде.

"При третьем голе я подумал, что мяч ударился мне в грудь, но сейчас я посмотрел повтор и вижу, что там была рука" - цитирует футболиста BBC.

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