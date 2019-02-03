Агуэро забил "Арсеналу" гол рукой

Теги манчестер ситиарсенал лондонсерхио агуэро

Агуэро забил "Арсеналу" гол рукой

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своём поле обыграл "Арсенал" со счётом 3:1.

Все три гола в составе "горожан" забил нападающий Серхио Агуэро. Однако третий гол в ворота "канониров" был засчитан ошибочно, поскольку аргентинский бомбардир помог себе рукой.

Сам Агуэро после матча признался, что действительно нарушил правила в том эпизоде.

"При третьем голе я подумал, что мяч ударился мне в грудь, но сейчас я посмотрел повтор и вижу, что там была рука" - цитирует футболиста BBC.

Не пропустите: Агуэро вплотную приблизился к историческому рекорду Алана Ширера. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" - "Алавес": видеотрансляция матча 22-го тура Примеры

"Реал" - "Алавес": видеотрансляция матча 22-го тура Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов