Агуэро забил больше всех в АПЛ в гостях, начиная со старта прошлого сезона

Теги манчестер ситисерхио агуэрохарри кейналексис санчес

Агуэро забил больше всех в АПЛ в гостях, начиная со старта прошлого сезона

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро является лучшим бомбардиров Премьер-лиги по числу голов, забитых на выезде, начиная со старта прошлого сезона.

Форвард отличился 19 раз. Второе место занимает лидер атак "Тоттенхэма" Харри Кейн, который отличился в гостях 18 раз.

Третьим идет Алексис Санчес из "Арсенала", забивший 16 мячей.

Не пропустите: Венгер может покинуть "Арсенал" в конце сезона. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
Полная таблица

топ-5 тегов