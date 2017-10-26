Агуэро забил больше всех в АПЛ в гостях, начиная со старта прошлого сезона

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро является лучшим бомбардиров Премьер-лиги по числу голов, забитых на выезде, начиная со старта прошлого сезона.

Форвард отличился 19 раз. Второе место занимает лидер атак "Тоттенхэма" Харри Кейн, который отличился в гостях 18 раз.

Третьим идет Алексис Санчес из "Арсенала", забивший 16 мячей.

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