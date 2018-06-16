Агуэро забил дебютный гол на Чемпионатах Мира

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поразил ворота Исландии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

Этот гол стал для 30-летнего футболиста первым в карьере на мундиалях. Ранее он принимал участие в ЧМ-2010 и ЧМ-2014, однако в восьми матчах не отличался забитыми мячами.

Напомним, что результативный удар Агуэро не помог "альбиселесте" обыграть исландцев. | http://soccernews.ru