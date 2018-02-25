Агуэро забил гол в пятом матче против "Арсенала" подряд

В финальном матче Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" играет с "Арсеналом" (1:0, первый тайм).

На 18-й минуте встречи счет открыл аргентинский нападающий манкунианцев Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что форвард забивает гол в пятом матче против "Арсенала" подряд.

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