Агуэро забил гол в пятом матче против "Арсенала" подряд

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Агуэро забил гол в пятом матче против "Арсенала" подряд

В финальном матче Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" играет с "Арсеналом" (1:0, первый тайм).

На 18-й минуте встречи счет открыл аргентинский нападающий манкунианцев Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что форвард забивает гол в пятом матче против "Арсенала" подряд.

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