Агуэро забил гол в ворота сборной Франции в компенсированное время

Теги серхио агуэроаргентинафранция

Агуэро забил гол в ворота сборной Франции в компенсированное время

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поразил ворота Франции в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

Нападающий "альбиселесте" забил в компенсированное время и его гол позволил сократить отставание в счёте до минимума.

Не пропустите: Мбаппе оформляет дубль: сборная Франции укрепляет преимущество в матче с Аргентиной. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов