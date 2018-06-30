Агуэро забил гол в ворота сборной Франции в компенсированное время

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поразил ворота Франции в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

Нападающий "альбиселесте" забил в компенсированное время и его гол позволил сократить отставание в счёте до минимума.

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