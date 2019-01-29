Агуэро забил самый быстрый гол "Манчестер Сити" в АПЛ с 2013 года

Теги манчестер ситиньюкасл юнайтедсерхио агуэро

Агуэро забил самый быстрый гол "Манчестер Сити" в АПЛ с 2013 года

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил мяч в ворота "Ньюкасла" на 24 секунде матча (1:0, идет первый тайм). 

Этот гол стал самым быстрым голом "Манчестер Сити" в АПЛ за 5 лет.

В ноябре 2013 года полузащитник Хесус Навас отличился за "Ман Сити" спустя 13 секунд после начала матча с "Тоттенхэмом". 

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