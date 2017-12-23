Агуэро забил юбилейный гол на "Этихаде"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отметился голом в ворота "Борнмута".

Отметим, что это 100-й гол Агуэро на "Этихаде". Всего за "Сити" аргентинец отметился 183 голами.

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