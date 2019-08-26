Агуэро забил юбилейный гол в карьере

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Агуэро забил юбилейный гол в карьере

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро достиг отметки в 400 голов в профессиональной карьере.

Юбилейное взятие ворот аргентинский бомбардир оформил в воскресном матче третьего тура АПЛ против "Борнмута".

Стоит отметить, что более половины забитых мячей пришлось на период карьеры в "Сити" - 235. 

Ещё 101 гол Агуэро записал в свой актив, будучи игроком "Атлетико". По 41 и 23 раза он отличился в составе сборной Аргентины и "Индепендьенте" соответственно.

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