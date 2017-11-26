Агуэро забивает голы в каждом из последних восьми матчей против новичков АПЛ

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро забивает голы в каждом из последних восьми матчей против новичков АПЛ

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях играет с "Хаддерсфилдом".

В составе "горожан" голом отметился аргентинский нападающий Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что 29-летний форвард забивает мячи в каждом из последних восьми матчей против новичков АПЛ.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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