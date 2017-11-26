Агуэро забивает голы в каждом из последних восьми матчей против новичков АПЛ

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях играет с "Хаддерсфилдом".

В составе "горожан" голом отметился аргентинский нападающий Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что 29-летний форвард забивает мячи в каждом из последних восьми матчей против новичков АПЛ.

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