Агуэро забивает не менее 25 голов в пяти сезонах подряд

Теги манчестер ситисерхио агуэро

Агуэро забивает не менее 25 голов в пяти сезонах подряд

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро оформил покер в матче 27-го тура АПЛ против "Лестера".

Благодаря этим голам 29-летний аргентинец перешагнул через отметку в 25 голов во всех турнирах этого сезона.

Как сообщает Sky Sports, Агуэро забивает не менее 25 мячей уже в пяти сезонах подряд.

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2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 26 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
14 Кристал Пэлас 27 27
15 Суонси Сити 27 27
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20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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