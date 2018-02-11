Агуэро забивает не менее 25 голов в пяти сезонах подряд

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро оформил покер в матче 27-го тура АПЛ против "Лестера".

Благодаря этим голам 29-летний аргентинец перешагнул через отметку в 25 голов во всех турнирах этого сезона.

Как сообщает Sky Sports, Агуэро забивает не менее 25 мячей уже в пяти сезонах подряд.

Не пропустите: Агуэро установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru