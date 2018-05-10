Агуэро заинтересован в возвращении в "Атлетико"

Теги манчестер ситисерхио агуэроантуан гризманнатлетико мадрид

Агуэро заинтересован в возвращении в "Атлетико"Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заинтересован в своем возвращении в мадридский "Атлетико", информирует Marca.

Так, по сведениям издания, "матрасники" уже вышли на контакт с 29-летним нападающим "горожан", чтобы обсудить его возможный трансфер ближайшим летом. На "Ванда Метрополитано" аргентинец должен будет стать заменой ведущему бомбардиру "Атлетико" Антуану Гризманну, который может покинуть клуб.

В нынешнем сезоне Агуэро забил 30 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Атлетико" также рассматривает трех других кандидатов на замену Гризманну. | soccernews.ru

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