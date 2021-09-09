Агуэро заявил, что не хотел уходить из "Барселоны"

1 Теги барселонасерхио агуэро

Агуэро заявил, что не хотел уходить из "Барселоны"Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал, что у него не было желания уйти из каталонского клуба после ухода Месси.

"Я не понимал людей, которые говорили, что я хочу покинуть клуб после ухода Месси.

Хотя Лео больше нет, я счастлив быть в "Барселоне". Я дал согласие на присоединение, когда не знал, что он останется. Новости о моем желании уйти – ложь", - сказал аргентинец.

Напомним, что Агуэро перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" на правах свободного агента.

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