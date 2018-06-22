Агуэро жестко высказался в адрес Сампаоли



Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал слова главного тренера команды Хорхе Сампаоли после поражения от Хорватии (0:3) в матче Чемпионата Мира-2018.

Сразу после матча Сампаоли заявил, что игроки не сумели приспособиться к такой игре.

"Сампаоли может говорить все, что захочет. Мы очень разочарованы и разгневаны. Теперь наша судьба в руках соперников. Нужно ждать чуда в игре Исландии, а затем попытаться победить Нигерию", – приводит слова Агуэро Olé.

Напомним, что Аргентина после двух матчей имеет в активе всего одно очко и может не попасть в плей-офф ЧМ-2018.

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