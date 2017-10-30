"Ахмат" - "Анжи" - 1:1 (обзор)

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"Ахмат" - "Анжи" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Ахматом" и "Анжи".

Читайте также: "Анжи" на последних минутах спас ничью в матче с "Ахматом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
10 Рубин 15 18
11 Ростов 15 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 15 12
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