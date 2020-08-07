"Ахмат" арендовал у "Спартака" Тимофеева

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев перешел в "Ахмат" на правах аренды. Футболист проведет в грозненском клубе сезон-2020/21.

За "Ахмат" 26-летний футболист будет играть под номером 94.

Полузащитник Артем Тимофеев перешёл в «Ахмат». Сегодня грозненцы и московский «Спартак» юридически оформили переход игрока на правах аренды до конца предстоящего сезона.

За «Ахмат» 26-летний футболист будет играть под номером 94. pic.twitter.com/B0pSKjiwUm — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020

Прошлый сезон футболист провел в "Крыльях Советов" на правах аренды, где забил гол в 21 матче.

Не пропустите: "Ахмат" объявил о подписании Пуцко| http://soccernews.ru