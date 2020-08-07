"Ахмат" арендовал у "Спартака" Тимофеева

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"Ахмат" арендовал у "Спартака" Тимофеева

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев перешел в "Ахмат" на правах аренды. Футболист проведет в грозненском клубе сезон-2020/21.

За "Ахмат" 26-летний футболист будет играть под номером 94.

Прошлый сезон футболист провел в "Крыльях Советов" на правах аренды, где забил гол в 21 матче.

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