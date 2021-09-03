"Ахмат" арендовал защитника "Ред Булл Зальцбурга"

Теги ахматзальцбургдарко тодоровичтрансферы

"Ахмат" арендовал защитника "Ред Булл Зальцбурга"

Фото сайт "Ахмата"

"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о переходе правого защитника "Ред Булл Зальцбурга" Дарко Тодоровича.

Грозненский клуб взял в аренду 24-летнего футболиста до конца сезона с приоритетным правом выкупа.

В четверг вечером босниец уже присутствовал на тренировке новой команды, где его лично поприветствовали руководители "Ахмата" - президент Магомед Даудов и вице-президент Ибрагим Закриев.

Прошлый сезон Тодорович провёл в аренде в хорватском "Хайдуке". Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.

Не пропустите: ЦСКА отказался от трансфера хавбека "Анжера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЛАСК Линц ЛАСК Линц 22 54
2 Зальцбург Зальцбург 22 48
3 Рапид Вена Рапид Вена 22 40
4 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 22 38
5 Штурм Грац Штурм Грац 22 32
6 Хартберг Хартберг 22 29
7 Аустрия Вена Аустрия Вена 22 25
8 Райндорф Альтах Райндорф Альтах 22 24
9 Адмира Адмира 22 19
10 Ваттенс Ваттенс 22 19
11 Маттерсбург Маттерсбург 22 18
12 Ст. Пелтен Ст. Пелтен 22 17
Полная таблица

топ-5 тегов