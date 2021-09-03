"Ахмат" арендовал защитника "Ред Булл Зальцбурга"
Фото сайт "Ахмата"
"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о переходе правого защитника "Ред Булл Зальцбурга" Дарко Тодоровича.
Грозненский клуб взял в аренду 24-летнего футболиста до конца сезона с приоритетным правом выкупа.
В четверг вечером босниец уже присутствовал на тренировке новой команды, где его лично поприветствовали руководители "Ахмата" - президент Магомед Даудов и вице-президент Ибрагим Закриев.
Прошлый сезон Тодорович провёл в аренде в хорватском "Хайдуке". Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.
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|М
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|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
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|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17