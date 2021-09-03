"Ахмат" арендовал защитника "Ред Булл Зальцбурга"

Фото сайт "Ахмата"

"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о переходе правого защитника "Ред Булл Зальцбурга" Дарко Тодоровича.

Грозненский клуб взял в аренду 24-летнего футболиста до конца сезона с приоритетным правом выкупа.

В четверг вечером босниец уже присутствовал на тренировке новой команды, где его лично поприветствовали руководители "Ахмата" - президент Магомед Даудов и вице-президент Ибрагим Закриев.

Прошлый сезон Тодорович провёл в аренде в хорватском "Хайдуке". Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.

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