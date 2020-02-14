"Ахмат" арендовал защитника сборной Сербии

"Ахмат" в своём официальном твиттере объявил о переходе левого защитника клуба "Чукарички" Мирослава Богосоваца.

Речь идёт об аренде футболиста до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

23-летний фулбек является игроком сборной Сербии. Его рыночная стоимость - 1,7 миллиона евро.

В составе "Чукарички" Богосовац сыграл 107 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

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