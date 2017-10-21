"Ахмат" близок к приобретению защитника "Шкендербеу"
Защитник "Шкендербеу" Байрам Яшаница, скорее всего, перейдёт в "Ахмат", сообщает албанская пресса.
Ожидается, что трансфер состоится в январе. Сумма сделки оценивается в 340 тысяч евро.
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|Краснодар
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|Уфа
|14
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|Рубин
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|Ахмат
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|17
|10
|Арсенал Тула
|13
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|11
|Ростов
|14
|17
|12
|Амкар
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|14
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|Тосно
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|14
|12
|16
|Анжи
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