"Ахмат" близок к приобретению защитника "Шкендербеу"

Теги ахматшкендербеу

"Ахмат" близок к приобретению защитника "Шкендербеу"

Защитник "Шкендербеу" Байрам Яшаница, скорее всего, перейдёт в "Ахмат", сообщает албанская пресса.

Ожидается, что трансфер состоится в январе. Сумма сделки оценивается в 340 тысяч евро.

Не пропустите: ЦСКА ведёт переговоры с Яховичем. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 14 21
6 Урал 13 19
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 13 17
10 Арсенал Тула 13 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 13 9
Полная таблица

топ-5 тегов