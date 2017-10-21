"Ахмат" близок к приобретению защитника "Шкендербеу"

Защитник "Шкендербеу" Байрам Яшаница, скорее всего, перейдёт в "Ахмат", сообщает албанская пресса.

Ожидается, что трансфер состоится в январе. Сумма сделки оценивается в 340 тысяч евро.

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