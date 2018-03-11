"Ахмат" – ЦСКА – 0:3 (обзор)

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"Ахмат" – ЦСКА – 0:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 21-го тура чемпионата России между "Ахматом" и  ЦСКА (0:3).

Видео: "Ахмат" –  ЦСКА.

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комментарии
Ринат

Не уверен однозначно были ли гол. Но вспомните домашний матч ЦСКА с Ахматом. Когда при атаке Ахмата мяч ушел за лицевую линию, но игру продолжили и без труда забили гол, так как ЦСКА не отреагировал на дальнейшее развитие событий считая, что мяч ушел в аут. Аут был 100%!

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1 Локомотив Москва 21 46
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 21 25
12 Динамо Москва 22 24
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15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
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