"Ахмат" добыл выездную победу над "Тамбовом"

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"Ахмат" добыл выездную победу над "Тамбовом"

В рамках 27-го тура РПЛ "Ахмат" одержал победу над "Тамбовом".

Благодаря победе грозненский клуб сместил "Тамбов" с 13-го места.

"Тамбов" - "Ахмат" 1:2

Голы: Исмаэл (пен), 20 - 0:1, Мелкадзе (пен), 33 - 1:1, Фелипе Визеу, 73 - 1:2

"Тамбов": Шелия, Шляков, Рыбин (Кабахидзе, 63), Тетрашвили, Каплиенко (Филин, 68), Таказов, Килин (Калмыков, 78), Юрганов, Мелкадзе, Грицаенко, Карасев (Федчук, 78).

"Ахмат": Городов, Семенов, Ненахов, Богосовац, Нижич, Иванов, Швец, Глушаков, Харин, Исмаэл, Фелипе Визеу (Ильин, 74).        

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