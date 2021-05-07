"Ахмат" дома разобрался с вылетевшим "Тамбовом"
Фото сайт РПЛ
В рамках 29-го тура РПЛ "Ахмат" на своём поле обыграл "Тамбов" со счётом 3:1.
За грозненскую команду забили Евгений Харин, Артём Полярус и Владимир Ильин. Гол престижа в составе гостей на счету Артёма Архипова.
"Ахмат" – "Тамбов" - 3:1
Голы: 1:0 – 15 Харин, 2:0 – 18 Полярус, 2:1 – 63 Архипов, 3:1 – 80 Ильин.
"Ахмат": Шелия, Богосовац, Семенов, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Полярус (Садулаев, 46; Альсултанов, 69), Исмаэл (Быстров, 70), Харин, Янку (Альмаши, 46; Кадыров, 85), Ильин.
"Тамбов": Сямук, Денисов, Кайков, Мартынов (Гигашвили, 83), Васиев, Герман, Бавин, Кабахидзе (Ахмаев, 55), Карп (Терехов, 78), Алиев (Климов, 78), Архипов (Минаев, 82).
Благодаря победе "Ахмат" обогнал "Краснодар" и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Уже вылетевший "Тамбов" остался на последней строчке.
Не пропустите: Судью РПЛ отстранили от работы за грубую ошибку. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Сочи" вырвал победу у "Ротора"
-
Экс-защитник "Атлетико" дал характеристику Неймару
-
Владельцы "МЮ" и "Арсенала" возместят ущерб от Суперлиги из своего кармана
-
Директор "Рубина" опроверг интерес к Мевле
-
Кокорин попал в заявку "Фиорентину" на матч с "Лацио"
-
Газизов высказался о возможной победе Зинченко в ЛЧ
-
Правительство Британии ведет переговоры о переносе финала ЛЧ в Англию
-
Назван лучший гол полуфиналов ЛЧ
-
Клопп рассказал о шансах "Ливерпуля" попасть в ЛЧ
-
АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера апреля
-
"Ахмат" дома разобрался с вылетевшим "Тамбовом"
-
28-летний чемпион мира Товен перешёл из "Марселя" в мексиканский клуб
-
"Лион" может перехватить тренера у "Спартака"
-
1
"Барселона" - самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes
-
Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020
-
"Челси" изучает возможность возвращения Салаха
-
"Краснодар" может подписать форварда ЦСКА
-
Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина
-
ЦСКА назвал лучшего игрока команды в апреле
-
Немецкий клуб хочет пригласить Рауля на пост главного тренера