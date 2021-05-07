"Ахмат" дома разобрался с вылетевшим "Тамбовом"

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В рамках 29-го тура РПЛ "Ахмат" на своём поле обыграл "Тамбов" со счётом 3:1.

За грозненскую команду забили Евгений Харин, Артём Полярус и Владимир Ильин. Гол престижа в составе гостей на счету Артёма Архипова.

"Ахмат" – "Тамбов" - 3:1

Голы: 1:0 – 15 Харин, 2:0 – 18 Полярус, 2:1 – 63 Архипов, 3:1 – 80 Ильин.

"Ахмат": Шелия, Богосовац, Семенов, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Полярус (Садулаев, 46; Альсултанов, 69), Исмаэл (Быстров, 70), Харин, Янку (Альмаши, 46; Кадыров, 85), Ильин.

"Тамбов": Сямук, Денисов, Кайков, Мартынов (Гигашвили, 83), Васиев, Герман, Бавин, Кабахидзе (Ахмаев, 55), Карп (Терехов, 78), Алиев (Климов, 78), Архипов (Минаев, 82).

Благодаря победе "Ахмат" обогнал "Краснодар" и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Уже вылетевший "Тамбов" остался на последней строчке.

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