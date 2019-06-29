"Ахмат" готов подписать Кокорина и Мамаева

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил о готовности предложить контракты нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Сейчас футболисты находятся в СИЗО, в скором времени их этапируют в исправительную колонию общего режима. Спортсмены выйдут на свободу в ноябре-декабре этого года.

"Можно сказать, что "Ахмат" - клуб, который может перевоспитать опальных футболистов. Кокорин и Мамаев, как и Глушаков - наши молодые люди. Они ошиблись и ответят за это, но им надо дать возможность исправиться. Все совершают ошибки. Кто в молодости не дрался, не выпивал? У всех бывает, но не у всех проходит.

Они медийные личности, думаю, это урок на всю жизнь. Не надо втаптывать их в грязь, надо дать возможность дальше людям жить и развиваться. Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в "Ахмате", если они изъявят желание, как Денис, почему нет? Они что, родину предали или украли что-то? Вот это неприемлемо", - сказал Айдамиров.

Напомним, что сегодня "Ахмат" объявил о заключении контракта с Глушаковым по схеме "1+1".

Соглашение Кокорина с "Зенитом" истекает завтра. Договор Мамаева с "Краснодаром" рассчитан до конца года, но клуб хочет его расторгнуть.

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