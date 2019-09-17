"Ахмат" готов подписать Мамаева

Вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил о готовности клуба подписать Павла Мамаева.

"Наш клуб поздравляет Павла Мамаева и Александра Кокорина с выходом из колонии. Такие игроки необходимы российскому футболу. Если Мамаев захочет, то мы готовы подписать с ним соглашение. Ранее Рамзан Ахматович уже делал заявление по этому поводу, мне нечего к этому добавить", - заявил Айдамиров.

Напомним, что контракт Мамаева с "Краснодаром" истекает в конце года, но клуб желает его расторгнуть.

Ранее сообщалось, что Кокорин уже заключил соглашение с "Зенитом".

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