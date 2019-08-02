"Ахмат" хочет арендовать хавбека "Спартака"

Хавбек "Спартака" Георгий Мелкадзе попал в сферу интересов "Ахмата".

Как сообщает "Чемпионат", грозненский клуб рассматривает вариант с годичной арендой футболиста. Отмечается, что у "Ахмата" будет право выкупа 22-летнего игрока.

Напомним, что несколько месяцев назад Мелкадзе подписал со "Спартаком" новое соглашение до 2022 года.

В прошлом сезоне Мелкадзе провел 11 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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